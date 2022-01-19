Украинская власть действует неправовым способом и ещё сильнее усугубляет энергетический и экономический кризис, введя регулирование цен на газ для определенных аграрных предприятий.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на сообщение председателя комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трохимца.

«Если цивилизованные страны решают такие вопросы путем предоставления адресных субсидий соответствующим слоям населения и бизнеса, то украинская власть действует неправовым способом, при этом ещё сильнее усугубляя социальный, энергетический и экономический кризисы в стране», - написал он.

По мнению Трохимца, эти инициативы правительства нарушают Конституцию Украины, поскольку они ограничивают свободу законной предпринимательской деятельности и право частной собственности, а также ограничивают конкуренцию и фактически осуществляют экспроприацию газа частных компаний.

Также Трохимец подчеркнул, что был нарушен закон «О рынке природного газа», которым не предусмотрены полномочия Кабмина на введение регулирования цен на газ, и которым закреплено принцип свободных цен и свободного оборота товаров, включая способы их реализации.

По его словам, удовлетворение публичных интересов должно осуществляться за счет государственной помощи из бюджета либо возложения особых обязательств, с обязательным определением источников финансирования и порядка компенсации, и только после консультаций с Секретариатом Энергетического Сообщества.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.