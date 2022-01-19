Что известно о новом заместителе?

Как сообщает Знай.юа, в СМИ пишут, что Трегубенко должен стать неким надзирателем и уничтожителем коррупционных схем в ГСЧС, которые понастроили предыдущие руководители.

Сергей Семенович Трегубенко (родился 26 ноября 1974 года в г. Звенигородка, Черкасской области) – украинский разведчик, бывший заместитель председателя Службы внешней разведки Украины, генерал-майор запаса, участник боевых действий на востоке Украины.

За более 25 лет своей карьеры прошел путь от солдата срочной службы до генерал-майора. Имеет ведомственные награды Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины и Службы внешней разведки Украины.

Семейное положение: женат, воспитывает сына.

Биография

С 1995 по 2000 год учился в Харьковском высшем училище Национальной гвардии Украины (ныне – Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины).

После завершения обучения продолжил службу во внутренних войсках.

С 2003 по 2005 год в той же академии внутренних войск получал степень магистра по менеджменту организаций и экономическому менеджменту, получил звание офицера военного управления оперативно-тактического уровня.

В 2010 году дослужился до звания старшего офицера вещевой службы отдела материального обеспечения логистики Главного Управления внутренних войск МВД Украины.

В 2012 году стал начальником вещевой службы отдела материального обеспечения Главного Управления внутренних войск Украины.

В 2014 году возглавил отдел вещевого обеспечения управления тыла Главного управления Национальной Гвардии Украины.

В 2014-м участвовал в антитеррористической операции. Получил различные ведомственные награды.

1 августа 2016 года ушел в отставку с военной службы в звании полковника.

1 апреля 2018 года вернулся на военную службу и стал советником председателя Службы внешней разведки Украины.

25 июня 2018 года стал заместителем председателя Службы внешней разведки Украины по вопросам материально-технического обеспечения.

Находясь в руководстве СВРУ, отвечал за такие направления:

материально-техническое обеспечение подразделений СЗРУ;

социально-бытовое обеспечение сотрудников;

финансовое обеспечение оперативно-служебной деятельности;

техническая защита информации;

техническое оснащение подразделений СВРУ;

научно-исследовательская работа;

мобилизационная подготовка и мобилизация.

С 25 июня 2020 года перешел в личное распоряжение председателя СВРУ.

26 августа 2021 года был уволен в запас в звании генерал-майора.