Как сообщает Знай.юа, в СМИ пишут, что Трегубенко должен стать неким надзирателем и уничтожителем коррупционных схем в ГСЧС, которые понастроили предыдущие руководители.
Сергей Семенович Трегубенко (родился 26 ноября 1974 года в г. Звенигородка, Черкасской области) – украинский разведчик, бывший заместитель председателя Службы внешней разведки Украины, генерал-майор запаса, участник боевых действий на востоке Украины.
За более 25 лет своей карьеры прошел путь от солдата срочной службы до генерал-майора. Имеет ведомственные награды Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины и Службы внешней разведки Украины.
Семейное положение: женат, воспитывает сына.
Биография
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С 1995 по 2000 год учился в Харьковском высшем училище Национальной гвардии Украины (ныне – Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины).
После завершения обучения продолжил службу во внутренних войсках.
С 2003 по 2005 год в той же академии внутренних войск получал степень магистра по менеджменту организаций и экономическому менеджменту, получил звание офицера военного управления оперативно-тактического уровня.
В 2010 году дослужился до звания старшего офицера вещевой службы отдела материального обеспечения логистики Главного Управления внутренних войск МВД Украины.
В 2012 году стал начальником вещевой службы отдела материального обеспечения Главного Управления внутренних войск Украины.
В 2014 году возглавил отдел вещевого обеспечения управления тыла Главного управления Национальной Гвардии Украины.
В 2014-м участвовал в антитеррористической операции. Получил различные ведомственные награды.
1 августа 2016 года ушел в отставку с военной службы в звании полковника.
1 апреля 2018 года вернулся на военную службу и стал советником председателя Службы внешней разведки Украины.
25 июня 2018 года стал заместителем председателя Службы внешней разведки Украины по вопросам материально-технического обеспечения.
Находясь в руководстве СВРУ, отвечал за такие направления:
- материально-техническое обеспечение подразделений СЗРУ;
- социально-бытовое обеспечение сотрудников;
- финансовое обеспечение оперативно-служебной деятельности;
- техническая защита информации;
- техническое оснащение подразделений СВРУ;
- научно-исследовательская работа;
- мобилизационная подготовка и мобилизация.
С 25 июня 2020 года перешел в личное распоряжение председателя СВРУ.
26 августа 2021 года был уволен в запас в звании генерал-майора.