Как пишет издание "Гордон" об этом заявил экономист Алексей Плотников.
«Не придут больше инвесторы. Мало того, что они сейчас выходят из Украины, потому что вот-вот нападет Россия. ОВГЗ у нас по ужасным абсолютно каким-то ставкам реализуются. Еще и внутриукраинские структуры уничтожают бизнес», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, сейчас органы украинской власти должны делать все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях сохранить инвестиционную привлекательность нашей страны. Вместо этого они прибегают к давлению на предприятия, что приводит только к негативу.
«Это приведет к тому, что и украинский инвестор выйдет из Украины, и иностранный не придет. Вот к этому это (блокировка работы «Арселор» - ред.) приведет. И это от нас зависит, а не от внешних каких-то угроз. Это зависит абсолютно от институтов Украины», - подчеркнул эксперт.
Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината «Арселормиттал Кривой Рог», чем заблокировал работу предприятия. В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд.
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В свою очередь инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокирование работы предприятия – это позорная история, о которой будут говорить даже в Давосе, ведь она уничтожает инвестиционную привлекательность Украины и свидетельствует о том, что в Украине происходит выборочное давление на бизнес.