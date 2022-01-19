Блокирование работы предприятия «Арселор Миттал» налоговой службой приведет к тому, что в Украину не придет ни один инвестор.

Как пишет издание "Гордон" об этом заявил экономист Алексей Плотников.

«Не придут больше инвесторы. Мало того, что они сейчас выходят из Украины, потому что вот-вот нападет Россия. ОВГЗ у нас по ужасным абсолютно каким-то ставкам реализуются. Еще и внутриукраинские структуры уничтожают бизнес», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сейчас органы украинской власти должны делать все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях сохранить инвестиционную привлекательность нашей страны. Вместо этого они прибегают к давлению на предприятия, что приводит только к негативу.

«Это приведет к тому, что и украинский инвестор выйдет из Украины, и иностранный не придет. Вот к этому это (блокировка работы «Арселор» - ред.) приведет. И это от нас зависит, а не от внешних каких-то угроз. Это зависит абсолютно от институтов Украины», - подчеркнул эксперт.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината «Арселормиттал Кривой Рог», чем заблокировал работу предприятия. В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд.

В свою очередь инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокирование работы предприятия – это позорная история, о которой будут говорить даже в Давосе, ведь она уничтожает инвестиционную привлекательность Украины и свидетельствует о том, что в Украине происходит выборочное давление на бизнес.