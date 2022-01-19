Иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине осуществляется финансовый кризис в зеленой энергетике и дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в обзоре британского агентства REDD.

«Несколько европейских ЭКА (экспортно-кредитных агентств – ред.) и кредиторов, ранее работавших в Украине, временно закрыли свои новые лимиты на страну из-за возросших страновых и регуляторных рисков, обратив свое внимание на более стабильные рынки, такие как Польша и Румыния», - говорится в аналитическом материале.

Аналитики отмечают, что поскольку европейские инвесторы и кредиторы уходят с украинского рынка возобновляемых источников энергии, возникают опасения по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив внешнего проектного финансирования, которое использовалось для финансирования роста отрасли.

В обзоре указывается, что немецкая ECA Euler Hermes и датская EKF, наряду с поставщиками турбин Vestas и General Electric, были одними из самых активных международных партнеров украинских производителей ВИЭ.

Агентство также сообщает, что кредиторы ослабили интерес к Украине после нескольких событий в прошлом году, которые повлияли на их восприятие риска в Украине и, в частности, и из-за ситуации с компанией ДТЭК ВИЭ. Отмечается, что речь идет о неуплате в ноябре исторического государственного долга госпредприятием “Гарантированный покупатель” компании ДТЭК в размере 110 млн долларов США за произведенную экологически чистую энергию.

«Тот факт, что ДТЭК ВИЭ все еще ждет компенсации от государства за энергию, произведенную в 2020 году и частично в 2021 году, как подтвердил на этой неделе ее представитель, является самым громким свидетельством того, что опасения кредиторов вполне могут быть оправданы», - подчеркивают в REDD.

Как сообщалось, в декабре 2021 года английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили Гарантированному покупателю, Кабинету Министров Украины, Офису президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании. Юристы обращают внимание на то, что гарантированный покупатель не выполнил требования предыдущих писем – не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не дал никаких объяснений своим действиям.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами был совершен ряд действий, не имеющих признаков преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые Гарантированный покупатель должен перевести в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счете, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.