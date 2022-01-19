Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.
«В этом году, я считаю, главным вызовом, который будет стоять перед Украиной, будет рост тарифов ЖКХ. Возросшие траты бизнеса на услуги ЖКХ ложатся в себестоимость продукции, которую он продает», - говорит Катерина Котенкова.
Журналистка объяснила, что из-за этого неизбежно будут расти цены на все товары. По ее словам, это понятно, как дважды два. В то же время, отметила Катерина Котенкова, многие украинцы этого не понимают, думая, что раз для населения тарифы пока не подняли, то это хорошо.
«Но услуги и товары становятся дороже, продукты постоянно дорожают. И за все это мы платим. Поэтому тарифы повысили для всех. Потому что мы за все эти услуги и товары платим. А люди еще удивляются, почему в магазинах на все цены растут. Потому что для бизнеса тарифы за один год повысили в несколько раз», - объяснила Катерина Котенкова.
Она отметила, что для населения пока что заморожен рост тарифов на отопление, но уже в 2022 году и за тепло мы будем платить в разы больше. Поэтому, говорит журналистка, тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом этого года.
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«Будут ли протесты? Будут. Они и сейчас есть. Тарифные протесты были и прошлой зимой. Вывод такой: в этом году украинцы будут платить дважды: по тарифам, которые насчитывают им, плюс они оплачивают и рост тарифов для бизнеса, потому что этот рост приводит к подорожанию всех продуктов, услуг и товаров. Поэтому этот год будет тяжелым тарифным годом», - заявила Катерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Котенкова предупредила, что тарифы на электроэнергию возрастут по окончании отопительного сезона.
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о губительных для украинского бизнеса последствиях чрезвычайно высоких тарифов на газ.