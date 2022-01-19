Политик и заслуженный энергетик Украины Ольга Буславец поразмыслила над тем, имела ли Украина шанс избежать энергетического кризиса и как она могла бы это сделать.

Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего политик отмечает, что Украина не имеет никакой четкой стратегии и это касается всех сфер, в том числе и энергетической. «Не определено, куда мы движемся», – подчеркивает она.

Как рассказывает Ольга Буславец, оживление мировой экономики после кризиса в 2020 году обернулось дефицитом источников энергии и прежде всего это касается полезных ископаемых, а дальше – стремительным подорожанием. «За 2021 год газ и электроэнергия подорожали в десять раз, а уголь – в три раза», - подчеркивает она.

По мнению эксперта, все это было предсказуемо, а в 2021 году Украина могла свести собственные риски к минимуму. В частности, объясняет она, у Украины есть, по сути, все запасы энергетических ресурсов, поэтому она могла сделать все для того, чтобы обрести энергетическую независимость. «Достаточно было просчитать свою потребность в этих ресурсах и поддерживать их добычу на определённом уровне, чтобы в меньшей мере зависеть от внешних факторов. Однако этого не было сделано», - говорит Ольга Буславец.

Как сообщала Politeka, Буславец дала свой прогноз по поводу возможных последствий для Украины энергетического кризиса.

Также Politeka писала о том, что Майстришин объяснил, как украинские власти могут решить проблему с газом.