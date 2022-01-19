Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал состояние дел в экономике Украины и оценил величину угрозы дефолта для государства.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам гостя программы, ситуация с экономикой становится все более критической. Как он рассказывает, сейчас из украинских ОВГЗ выводятся средства, растет стоимость евробондов, а уже в этом году Украина должна заплатить 2,4 млрд долларов МВФ.

Кроме этого, добавляет Руслан Бизяев, теперь Украине нужно 2 млрд кубов газа, а не 1,5, чтобы успешно закончить этот отопительный сезон. Аналитик подчеркивает, что эта цифра тоже не окончательная, она может увеличиться. «И мы до сих пор не знаем, в какую сумму эти два миллиарда кубов могут обойтись государственному бюджету. Не знаем мы и другого: каких налоговых поступлений ожидать в первом квартале 2022 года», - рассуждает он.

К тому же, отмечает гость программы, сейчас идет подготовка протестов из-за жесткой фискализации среднего и малого бизнеса. «Ситуация в экономике обостряется», - подчеркивает эксперт. А дать прогноз по поводу эпидемиологической ситуации на поступления в госбюджет, говорит Руслан Бизяев, и вовсе не возможно.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса.

Также Politeka писала о том, что Панченко предупредила об укреплении гривны в конце весны и в начале лета 2022 года.