Мексиканский воздух и солнечные ванны благотворно влияют на настроение популярной певицы Нади Дорофеевой. Знаменитость отдыхает в Тулуме вместе с супругом Владимиром Дантесом и регулярно делится позитивными впечатлениями от местного колорита и обычаев.
Как пишет Hyser, на днях артисты активно постили провокационные фото, на которых позировали практически без одежды. Спустя время посты, на которых Владимир Дантес хвастался своими «прелестями», были заблокированы из-за многочисленных жалоб аудитории. Это вызвало негодование музыканта, и он порекомендовал всем «моралистам» жаловаться «на свой мозг».
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Надя Дорофева продолжила благородное «нагое» дело возлюбленного и опубликовала в своем аккаунте эффектный пляжный снимок. На нем артистка предстала в купальнике, который позволил фолловерам оценить ее формы. "Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет" - написала она.
В комментариях к посту ее возлюбленный Владимир Дантес с иронией потребовал, чтобы это фото было заблокировано. А дочь Ирины Горовой Наталья написала о том, что загар у Дорофеевой выглядит очень привлекательно:
Не обошлось и без забавных отзывов: