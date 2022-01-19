Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассматривается в Офисе президента в качестве реальной альтернативы действующему главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову. Информацией об этом поделился политолог Алексей Голобуцкий.

“Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко планирует возглавить СБУ вместо ее нынешнего руководителя Ивана Баканова. Об этом мне стало известно от источников в Офисе президента», - написал политолог.

По его словам, сейчас на Банковой крайне недовольны безалаберной работой Службы Безопасности, которая действует чаще всего не на упреждение, а только комментирует произошедшее постфактум. «Вспомните хотя бы недавнюю хакерскую атаку, положившую сайты госорганов и учреждений”, - напомнил эксперт.

В то же время, министерство Ткаченко, по словам Голобуцкого, намного эффективнее противостоит угрозам национальной безопасности и демонстрирует системную работу в сфере контрпропаганды.

Аналитические прогнозы Мининформполитики, пишет эксперт, “уже успели оценить в ОП”.

Одним из последних подтверждений этому стала готовившаяся боевиками на оккупированном Донбассе провокация во время купаний на Крещение.

“По данным Центра стратегических коммуникаций министерства, на 19 января оккупационные войска готовили обстрел верующих во время купели на пруде "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. С целью затем обвинить украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации. В то же время СБУ под руководством Баканова такую серьезную угрозу попросту “не заметила”, - написал Голобуцкий.

Эксперт также процитировал свой источник в Минкульте, который подтвердил, что “у Ткаченко больше качественных информаторов и аналитиков, чем у всей СБУ. Уже сегодня его отчетам по контрразведке верят больше, чем отпискам службы”.

Голобуцкий пришел к выводу, что «на Банковой выводы сделали. И готовят перестановку в Службе Безопасности уже в ближайшее время».