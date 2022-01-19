Если Нацкомиссию по регулированию в сфере транспорта будет формировать президент, как предлагается в правительственном законопроекте, она не будет независимым органом.

Как пишет "Обозреватель", об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.



«Основная роль национальной комиссии регулирования – это регуляторная функция. То есть, если говорить проще, это посредник между бизнесом и естественными монополиями. И в этом случае, естественно, бизнес и организации, которые представляют бизнес, должны иметь возможности для того, чтобы влиять на кадровый состав этого органа», - сказал Вовк.



Поэтому эксперт считает недопустимым предложенную в законопроекте модель формирования НКРТ, согласно которой членов комиссии назначает президент. По его словам, в таком случае отраслевой регулятор из независимого органа, которым он должен быть, превратится в ручной.



«Этот орган должен формироваться непосредственно с участием бизнеса, поскольку в данном случае (согласно законопроекту – ред.) просто будет еще один нормативный орган, который будет диктовать сверху административные решения бизнесу, что точно не является оптимальным в таком важном направлении, как тарифообразование и определение реального уровня затрат и тарифов естественных монополий», - объяснил Вовк.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что подчинение президенту Комиссии по регулированию в транспортной сфере станет катастрофой для отрасли, и подчеркнул, что она должна быть независимым органом.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ будет подчинена президенту Украины.