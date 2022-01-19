Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин назвал в эфире «4 телеканала» сигналы, свидетельствующие о подготовке к полномасштабной российско-украинской войне.

Фрагмент этого выступления он опубликовал у себя в Telegram.

По мнению Максима Жорина, украинские власти сегодня используют неуместную риторику, то есть зря надеются на разрешение вооруженного конфликта дипломатическими методами, на встречу с президентом РФ и примирение.

Он убежден, что сейчас никто не заинтересован в примирении. «О нем мечтает исключительно Зеленский. РФ уже даже готовится выводить семьи дипломатов с территории Украины, более того, США также готовили вывоз семей дипломатов», - сообщает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса. Попутно он рассказывает, что спецназ Канады тоже перебросили в Украину, а это говорит о намерении проводить спецоперации для защиты собственных граждан, поскольку к войне они не присоединятся.

Следовательно, констатирует Максим Жорин, нельзя отрицать ощущение, что весь мир уже готовится к агрессивному и масштабному вторжению, но только не сама Украина. «У нас огромное количество тревожных звоночков со стороны РФ: мы наблюдаем за тем, как системно проходит информационная подготовка», - подчеркивает он.

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