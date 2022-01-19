Ситуация вокруг уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко свидетельствует, что государственные служащие отказываются принимать участие в сомнительных с точки закона авантюрах действующего президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского, считает журналист Виталий Портников.

«События, которые мы наблюдали вчера в аэропорту имени Игоря Сикорского и в Печерском суде, продемонстрировали, что государственные служащие не хотят участвовать в авантюрах Владимира Зеленского и его покровителя Игоря Коломойского», - пишет Портников в статье на сайте телеканала «Эспрессо», передает "Главком".

Журналист утверждает, что в случае с Петром Порошенко речь идет о банальном политическом преследовании в стиле Путина или Януковича.

Не замечать этого могут или откровенные безумцы - да, таких много среди поклонников Зеленского, но это все же, надеюсь, не большинство его потенциального электората или откровенные негодяи, которые используют Зеленского как инструмент для доступа к финансовым потокам», - отмечает журналист.

Он прогнозирует, процесс раскола так называемой президентской команды усилится из-за нежелания исполнителей следовать незаконным указаниям.

"В течение будущих недель и месяцев мы будем свидетелями впечатляющего дезертирства знаковых фигур в популистской власти. Не убежит только Коломойский, который, как всегда, договорится с победителем. И эти договоренности станут еще одним разочарованием для Зеленского – возможно, только тогда бывший фронтмен олигархического кабаре поймет, как аморально его использовали», - отметил Портников.