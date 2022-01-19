Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, будут ли власти забрать субсидию в отопительный сезон у украинцев с выросшими доходами, а также объяснила, что будет учитываться при расчете новых пакетов субсидий.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк сообщила, что в Украине внезапно разбогатевшие получатели субсидий не лишатся этой поддержки до конца нынешнего отопительного сезона, но социальную помощь отберут сразу после отключения отопления. Она напомнила, что субсидия в Украине рассчитывается дважды в год на отопительный и неотопительный сезоны, а также о том, что государство контролирует наши доходы и расходы.

«Банки предоставляют ведомость о наших расходах по первому требованию государственных структур. Сколько нам начисляют и как мы платим налоги, коммуналку и на сколько тратим на продукты это уже не секрет. Поэтому важно понимать какие доходы будут учтены для расчета нового пакета субсидии», - говорит Любовь Завальнюк.

Она объяснила, что при назначении субсидии в мае будут учитывать доходы за второе полугодие предыдущего года, то есть в мае 2022 это будут доходы за июль-декабрь 2021 года. При назначении в октябре, отмечает журналистка, учтут ваши доходы за первые 6 месяцев текущего года.

Любовь Завальнюк отметила, что при назначении субсидии не с начала сезона будут учитывать доход за два ближайших квартала к дате обращения. При этом, по ее словам, нужно помнить о тарифах ЖКХ: если речь идет об автоматическом перерасчете субсидии в течение сезона, то это законно только в случае их изменения. Во всех других случаях, объяснила журналистка, перерасчет запрашивает сам получатель.

«Вообще ситуация с субсидиями в стране очень напряжённая, наше правительство уже который год пытаться вообще сократить количество субсидиантов до нуля. Невыгодно бюджету тянуть на себе такое количество социально уязвимых граждан», - заявила Любовь Завальнюк.

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