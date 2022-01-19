Доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская назвала причины, по которым пациенты, больные коронавирусом COVID-19, умирают чаще всего.

Об этом она рассказала в программе «Разговор с Анатолием Якименко».

Ольга Голубовская отмечает, что чаще всего от коронавируса умирают из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности, что, в принципе, и так известно. Тем не менее, добавляет она, COVID-19 так поражает легкие человека, что никакие методы лечения не могут справиться. «Это заболевание очень сложное и необычное даже для инфекционистов, а в нынешних условиях медицинскую помощь оказывают врачи разных специальностей», - говорит гостья программы.

В общем же, отмечает профессор, больше говорят обычно о самом коронавирусе, чем о его лечении, хотя этот вопрос чрезвычайно важен. К тому же, добавляет Ольга Голубовская, не каждый врач представляет, как работает механизм развития болезни.

По ее словам, ключевой в лечении коронавируса является профилактика его тяжелого течения. «Профилактика в медицине и вообще очень важна, но при инфекционных болезнях – особенно. Однако поскольку COVID-19 – болезнь очень необычная, то у врачей есть внутренние барьеры для своевременного оказания медицинской помощи», - подчеркивает профессор.

Как сообщала Politeka, Голубовская прокомментировала уровень готовности медицины к борьбе с коронавирусом COVID-19.

Также Politeka писала о том, что Бортник заявил, что состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса.

https://youtu.be/erxNdJGOduE