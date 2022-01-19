Журналистка Катерина Котенкова предупредила о нарастании критической точки в социальном напряжении и заявила о нецелесообразных действиях власти в условиях кризиса в стране.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

По словам Катерины Котенковой, украинцы пообвыклись с реальностью. Но, по ее мнению, когда бизнес не может оплачивать коммуналку и приходится увольнять людей, люди в шоке от обязательного ввода кассовых аппаратов, и бизнес из-за адских тарифов повышает услуги, а все мы за это платим – это уже слишком.

«Социальное напряжение растет, однако пока оно еще не вышло на критический уровень. Но все может измениться, если власть не будет слышать людей. Сейчас многие прогнозируют жаркую политическую зиму. Будут ли протесты? Вопрос у всех на языке. Только у нас о протестной уличной активности не говорят, у нас готовятся. Если драка оплачена, лица будут биты. Увы, как правило, не у тех, у кого следовало бы», - считает Катерина Котенкова.

Она отметила, что в этом году предусмотрен рекордный бюджет для строительства и ремонта дорог. Журналистка подчеркнула, что хотя это считается успехом властей, сейчас это не самое важное дело, на которое стоит тратить бюджетные деньги. То же, по ее мнению, касается финансирования президентского университета.

«А что людям? Так это же все для людей скажут нам власти. Но так ли это? В первую очередь это они для себя. А о людях подумают в последнюю очередь. Так что затягиваем пояса. Если говорить о политике, то здесь событий считать не пересчитать. Только нам от этого ни горячо, ни холодно», - заявила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы на электроэнергию вырастут после окончания отопительного сезона.

Также Politeka писала о том, что Панченко рассказала о росте соцвыплат в 2022 году.