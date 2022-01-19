Политик и заслуженный энергетик Украины Ольга Буславец дала свой прогноз относительно возможных последствий для Украины энергетического кризиса, который она переживает в последние месяцы.

Комментарий эксперта прозвучал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Энергетическая отрасль может как ускорять развитие экономики, так и тормозить его. К нынешнему осенне-зимнему периоду Украина подошла очень плохо подготовленной: в частности, угля на складах было в четыре раза меньше, чем нужно, газа – на 10 миллиардов кубометров меньше, чем годом раньше. Весной мы не закупили дополнительный газ, хотя такая возможность была. Поэтому Украина выйдет из отопительного сезона практически опустошённой. А в энергетике к следующему отопительному сезону начинают готовиться сразу же после завершения предыдущего. Уже в апреле придётся думать, как мы будем жить дальше», - говорит Ольга Буславец.

По её мнению, наиболее сложная ситуация будет с газом, поскольку его запасы тают буквально на глазах.

«Настоящих морозов этой зимой ещё не было, а запасов газа уже не хватает. В некоторых украинских областях уже предупреждают, что, возможно, его потребление придётся сократить. Но для населения его поставку будут сокращать в последнюю очередь, следовательно, эта мера больнее всего ударит по промышленности», - предполагает Ольга Буславец.

Как сообщает Politeka, ранее бывший народный депутат Владимир Майстришин отметил, что Украине не удалось восполнить нехватку импортного газа.

Также Politeka сообщала, что, по словам эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, многим украинцам грозит отсутствие отопления.