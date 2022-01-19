Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о результатах своей деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сообщается на сайте Кабмина.

В частности, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 160 материалов (44 обобщенных материала и 116 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 9,3 млрд гривен.

В соответствии с законодательством Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 109 материалов (из них 83 обобщенных материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.