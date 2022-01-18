Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий высказался против позиции Берлина, из-за которой Великобритания была вынуждена 18 января доставлять противотанковое вооружение Украине, облетая Германию.

Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.

Прежде всего Андрей Билецкий отмечает, что Германия постоянно навязывает Украине решения, от которых скорее выигрывает Россия. «Это и «план Мореля», и «формула Штайнмайера», которые предусматривают особый статус для ОРДЛО, амнистию боевикам и выборы на оккупированных территориях», – рассказывает он.

К тому же, напоминает лидер партии «Национальный корпус», немецкая дипломатия всегда заявляла, что проблему агрессии РФ против Украины можно решить только политическими методами. «Глава внешнеполитического ведомства этой страны Хайко Маас неоднократно заявлял, что поставки вооружения Украине не помогут решить проблему», - отмечает он.

С другой стороны, отмечает Андрей Билецкий, Украина наоборот всегда предпринимала попытки представить Германию как своего главного союзника. В частности, вспоминает он, это касается периода президентства и Порошенко и Зеленского. Тем не менее, подчеркивает лидер партии «Национальный корпус», этот главный «союзник» скорее вредит Украине, чем помогает.

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