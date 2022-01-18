Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился своими соображениями по поводу ситуации в экономике Украины, которая сложилась к 2022 году.

Об этом он рассказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

По словам эксперта, шанс на экономические реформы, который у государства был в 2019 году, не упущен полностью. Он подчеркивает, что в этом направлении действительно проводится работа, но налоговая сфера нуждается в отдельном комментарии. «Даниил Гетманцев, который возглавляет профильный комитет Верховной Рады, называет свою деятельность налоговыми реформами, а я бы это назвал налоговыми антиреформами», - утверждает Михаил Кухар.

Экономист подчеркивает, что даже в РФ планируется ввести более либеральные порядки, чем в Украине, а украинский политикум вообще зря полез в карман ФОПов. Как он отмечает, современная экономическая наука уже выяснила, что, кроме фискальной функции, есть еще и регулировочная. «Стоило бы посмотреть на пример Западной Европы, где микробизнес никто вообще не трогает», - говорит Михаил Кухар.

Он отмечает, что европейское правительство может только мечтать о 3 млн самозанятых людей, поскольку им не нужно платить и они сами создают для себя рабочие места, в среднем по 2-3. «Украинское правительство должно было бы кланяться в ноги малому бизнесу», - убежден экономист. Он добавляет, что в невыписанном чеке в этом случае нет ничего страшного.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что эффект от массовой фискализации пока оказывается прямо противоположным.

Также Politeka писала о том, что Кухар спрогнозировал последствия политики фискализации малого бизнеса.



