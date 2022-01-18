Журналистка Виктория Панченко поделилась своими мыслями по поводу петиции об отмене залога для обвиняемых в государственной измене, которая уже зарегистрирована на сайте ВР, и объяснила, с какой целью ее вообще подали.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

По словам журналистки, этот законопроект действительно актуален и важен в случае Украины. «Потому что в Украине крайне часто практикуется такой вариант развития событий: человека отпускают из тюрьмы под залог, и он неизвестным образом куда-то бесследно пропадает», - объясняет она.

Итак, заключает Виктория Панченко, суть этой петиции в том, чтобы люди, которых уже задержали, не смогли вносить денежный залог, а сидели за решеткой, пока не закончится следствие и суд. С другой стороны, отмечает она, в СМИ об этом говорят непрерывно только в первые несколько дней, но ажиотаж не длится вечно, со временем все забывается, но история не заканчивается.

Как объясняет журналистка, виновный в течение этого времени может отдыхать за границей и тратить наворованное. «Человек, выходящий под залог, начинает искать любые методы, чтобы закрыть дело. В случае с коррупционерами – это вообще легко. Деньги то есть наверняка, знакомства тоже. Эту миссию часто берут на себя друзья, близкие и родственники задержанного», - говорит Виктория Панченко.

Она добавляет, что у этих людей меньше желания и мотивации, чем у тех, кому придется сидеть за свои поступки. В целом же, говорит журналистка, все довольно распространено в Украине, поэтому ей удивительно, что власть до сих пор позволяет это. Следовательно, рассуждает она, сегодня простые украинцы действительно могут повлиять на ситуацию и помочь продвинуть законопроект. «Учитывая, что изюминкой является то, что отмена залога должна коснутся именно тех людей, которые занимали управляющие позиции. А теперь давайте вспомним, какие зарплаты получают управленцы в нашей стране», – отмечает Виктория Панченко.

Попутно она упоминает о похожем законопроекте в Украине в отношении людей, которые распространяют или производят наркотики. Журналистка считает, что этот закон – хорошая основа для таких правонарушений, как коррупция на руководящих должностях, государственная измена или злоупотребление властью.

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