Об этом она рассказала на канале «Знай 24».
По словам журналистки, этот законопроект действительно актуален и важен в случае Украины. «Потому что в Украине крайне часто практикуется такой вариант развития событий: человека отпускают из тюрьмы под залог, и он неизвестным образом куда-то бесследно пропадает», - объясняет она.
Итак, заключает Виктория Панченко, суть этой петиции в том, чтобы люди, которых уже задержали, не смогли вносить денежный залог, а сидели за решеткой, пока не закончится следствие и суд. С другой стороны, отмечает она, в СМИ об этом говорят непрерывно только в первые несколько дней, но ажиотаж не длится вечно, со временем все забывается, но история не заканчивается.
Как объясняет журналистка, виновный в течение этого времени может отдыхать за границей и тратить наворованное. «Человек, выходящий под залог, начинает искать любые методы, чтобы закрыть дело. В случае с коррупционерами – это вообще легко. Деньги то есть наверняка, знакомства тоже. Эту миссию часто берут на себя друзья, близкие и родственники задержанного», - говорит Виктория Панченко.
Она добавляет, что у этих людей меньше желания и мотивации, чем у тех, кому придется сидеть за свои поступки. В целом же, говорит журналистка, все довольно распространено в Украине, поэтому ей удивительно, что власть до сих пор позволяет это. Следовательно, рассуждает она, сегодня простые украинцы действительно могут повлиять на ситуацию и помочь продвинуть законопроект. «Учитывая, что изюминкой является то, что отмена залога должна коснутся именно тех людей, которые занимали управляющие позиции. А теперь давайте вспомним, какие зарплаты получают управленцы в нашей стране», – отмечает Виктория Панченко.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
В Днепре рухнула стена общежития, видео: «400 человек, в том числе и дети…»
Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры
Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей: "Морковь и салатик"
Экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь"
Попутно она упоминает о похожем законопроекте в Украине в отношении людей, которые распространяют или производят наркотики. Журналистка считает, что этот закон – хорошая основа для таких правонарушений, как коррупция на руководящих должностях, государственная измена или злоупотребление властью.
Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что Порошенко было бы реально обвинить не в измене, а в коррупционных схемах.
Также Politeka писала о том, что Розанова спрогнозировала, что ждет Порошенко по возвращении в Украину.