Доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская прокомментировала степень готовности медицины к борьбе с вирусными инфекциями, в частности, с коронавирусом COVID-19.

Её слова прозвучали в программе «Разговор с Анатолием Якименко».

«Самое страшное, что у нас нет средств этиотропной строгой терапии, то есть такой, которая устраняет причину заболевания. Те антивирусные препараты строго специфического действия, которые мы знаем, можно сосчитать на пальцах одной руки. Мы можем лечить герпесвирусную инфекцию, ВИЧ-инфекцию, гепатит C, и некоторые другие инфекции. Против коронавируса у нас пока нет препаратов строго специфического действия. Сейчас такие препараты только начинают появляться, но предположительно они могут действовать и на другие вирусы – а значит, и эффект от терапии уже не тот», - говорит Ольга Голубовская.

По её словам, люди сами себе вредят стремлением во что бы то ни стало сбить температуру.

«В некоторых обстоятельствах врач может назначить жаропонижающее средство. Но вообще их принимать нежелательно, разве что на ночь. Если вы можете переносить температуру до 38, то пусть организм борется с болезнью», - настоятельно советует Ольга Голубовская.

Как сообщает Politeka, ранее Минздрав перечислил признак заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Также Politeka сообщала о многократном росте смертности от коронавируса в Одесской области.