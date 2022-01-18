Многие женщины, которые хотят сделать фейслифтинг, то есть подтяжку лица, думают о том, каким образом можно минимизировать вероятность развития осложнений во время операции.

В интервью Clutch все точки над "і" в этом вопросе расставил пластический хирург Андрей Якобчук.

"Как достичь 100%-го отсутствия рисков? Не делать операцию. А если серьезно, то существует два основных плановых риска во время проведения пластической операции:

  1. Первый фактор риска – как поведет себя лоскут кожи, которая подтягивается. К примеру, определенным участкам не хватает кровоснабжения и там нарушается кровообращение, или даже какие-то участки кожи отмирают.

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  2. Второй момент – повреждение лицевого нерва, которое может вызвать не только временные проблемы с мимикой, но бывают и стойкие нарушения – парезы, то есть уменьшение функции сокращения определенных мышц лица.

И это, конечно, очень печально, поэтому нужно идти к хорошим специалистам, которые годами делают операции по подтяжке лица. Именно это залог того, что вы минимизируете риски подобных осложнений", - ответил врач.