Пластический хирург Андрей Якобчук отметил, что очень важно выбрать опытного врача, чтобы минимизировать риски.

Многие женщины, которые хотят сделать фейслифтинг, то есть подтяжку лица, думают о том, каким образом можно минимизировать вероятность развития осложнений во время операции.

В интервью Clutch все точки над "і" в этом вопросе расставил пластический хирург Андрей Якобчук.

"Как достичь 100%-го отсутствия рисков? Не делать операцию. А если серьезно, то существует два основных плановых риска во время проведения пластической операции:

И это, конечно, очень печально, поэтому нужно идти к хорошим специалистам, которые годами делают операции по подтяжке лица. Именно это залог того, что вы минимизируете риски подобных осложнений", - ответил врач.