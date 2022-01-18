Многие женщины, которые хотят сделать фейслифтинг, то есть подтяжку лица, думают о том, каким образом можно минимизировать вероятность развития осложнений во время операции.
В интервью Clutch все точки над "і" в этом вопросе расставил пластический хирург Андрей Якобчук.
"Как достичь 100%-го отсутствия рисков? Не делать операцию. А если серьезно, то существует два основных плановых риска во время проведения пластической операции:
-
Первый фактор риска – как поведет себя лоскут кожи, которая подтягивается. К примеру, определенным участкам не хватает кровоснабжения и там нарушается кровообращение, или даже какие-то участки кожи отмирают.Популярные статьи сейчас
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Школьников неожиданно отправили на дистанционку, карантин ни при чем: кто с 18 января будет учиться онлайн
Остановилось сердце звезды реалити-шоу "Беременна в 16": "Семья отреклась от несчастной"
Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
-
Второй момент – повреждение лицевого нерва, которое может вызвать не только временные проблемы с мимикой, но бывают и стойкие нарушения – парезы, то есть уменьшение функции сокращения определенных мышц лица.
И это, конечно, очень печально, поэтому нужно идти к хорошим специалистам, которые годами делают операции по подтяжке лица. Именно это залог того, что вы минимизируете риски подобных осложнений", - ответил врач.