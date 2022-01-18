Госпредприятие "Гарантированный покупатель" продолжает нарушать свои обязательства по выплате долга перед компанией ДТЭК ВИЭ за счет ранее полученных средств с еврокредитов, которые предназначены на погашение долгов перед предприятиями ВИЭ Украины.

Об этом пишет Цензор.Нет со ссылкой на заявление генерального директора компании Мариса Куницкиса, в комментарии изданию Power-Technology.

"Мы знаем, что единственными неоплаченными компаниями есть наши семь компаний Группы ДТЭК, – прим.). Это вызвало у нас подозрения, поэтому мы прислали много писем; Гарантированному покупателю, регулятору, бизнес-омбудсмену и Сбербанка. У нас до сих пор нет правильного ответа, почему это происходит. Это, безусловно, дискриминация без всякой причины", - заявил Куницкис.

По его словам, ситуация с платежами производителям ВИЭ была худшей в 2020 году, когда уровень платежей за произведенную электроэнергию составлял 5%.

"После этого мы и Энергетическое сообщество поговорили с правительством, чтобы вместе найти лучшую сделку. То был большой согласованный компромисс. Честно говоря, я не видел такого компромисса больше нигде в Европе. Мы согласились, что можем жить с этим", - сказал Куницкис, отметив, что государство своих обязательств не выполняет.

Кроме того, сообщается, что ДТЭК ВИЭ публично заявила, что правительство Украины по политическим мотивам удержал средства, принадлежащие компании, и теперь компания планирует обращаться в международный суд по поводу выплат Кабмином.

Как сообщалось, в декабре 2021 года английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили Гарантированном покупателю, Кабинета Министров Украины, Офиса президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании.

Юристы обращают внимание на то, что гарантированный покупатель не выполнил требований предыдущих писем – не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своих действий.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами был совершен ряд деяний, которые имеют признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые Гарантированный покупатель должен перевести в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счету, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем. Источник: https://censor.net/ua/n3310657