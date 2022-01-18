Президент Владимир Зеленский спешит передать олигарху Игорю Коломойскому контроль над активами государственной «Укрнафты» несмотря на угрозу российской агрессии и политического кризиса.



Об этом заявил нардеп («Европейская солидарность») Алексей Гончаренко, пишет "Главком".



«Российская армия на границе, обвал гривны, преследование оппозиции, политический кризис – а Зеленский спешит завершить очередную схему с Коломойским. Все, чтобы как можно скорее отдать своему оффшорному бизнес-партнеру месторождения, заправки и заводы Укрнафты», – заявил нардеп.



Он отметил, что заседание Общего собрания акционеров запланировано на 17 февраля.



«Подарить любимому олигарху треть газового запаса в конце прошлого года у Зеленского не получилось, теперь решили отдать «Укрнафту», – отметил Гончаренко.



По его словам, этот процесс подается как якобы «развод с олигархом», но в реальности – это «банальная схема, по которой Коломойский получит все прибыльные активы "Укрнафты", а государство останется с убытками, долгами и проблемами».



Напомним, летом государственный «Нафтогаз» передал структурам Коломойского 0,7 млрд м3 газа. В декабре 2021 года власть планировала подписать так называемое «мировое соглашение» с Коломойским, которое предусматривало бы передачу олигарху еще 3,5 млрд м3. Подписание мирового соглашения отложили, ситуацию лично комментировал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в конце ноября 2021 года.