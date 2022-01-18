Сотрудничество депутатской группы «За Майбутнє» с Офисом президента Владимира Зеленского позволяет олигарху Игорю Коломойскому избегать проблем с правоохранительными органами.



Об этом говорится в статье издания «Новое Время» под названием «Друзья Банковой. Как две депутатские группы, связанные с крупным бизнесом, стали новой опорой власти и Слуги народа в Раде», пишет "Главком".



«Стоящие за мажоритарщиками бизнес-группы через сотрудничество последних со «Слугой Народа» налаживают связи с властями. Тот же Коломойский может таким образом и дальше избегать проблем с правоохранительными органами», – сообщает издание со ссылкой на мнение политолога Анатолия Октисюка.



Политолог Владимир Фесенко считает, что «для Коломойского и Палицы сейчас выгоднее выстраивать конструктивные отношения с президентом, чем присоединяться к воюющей против него коалиции».



«А для Палицы, по мнению эксперта, работа в унисон с монобольшинством — это еще и сохранение его эксклюзивного влияния на Волынь», – считает Фесенко.



«Новое время» отмечает, что в Верховной Раде сложилась неформальная, но сплоченная коалиция: в унисон с президентской «Слугой народа», которой в последнее время все чаще не хватает собственных голосов, действуют две депутатские группы — «Довира» и «За Майбутне» — связанные с крупным бизнесом.



Первая представляет интересы аграрных олигархов – в первую очередь Андрея Веревского и Юрия Косюка, отмечает издание. Вторая – «За Майбутнє» – близкая к олигарху Игорю Коломойскому.