Свой комментарий он дал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.
«Есть много прямых и непрямых признаков того, что в Украине растёт теневая экономика. Например, в 2020 году, согласно данным МВФ и Всемирного банка, её доля выросла с 29 до 31 процента ВВП. А это около 60 миллиардов долларов – я подчёркиваю, не гривен, а долларов. С теневой экономикой можно бороться кнутом, а можно пряником – в мировой практике есть много примеров и того, и другого. Но наиболее успешно избавились от неё те государства, которые создали максимально комфортные условия в «белом» секторе экономики», - рассказывает Михаил Кухар.
По его мнению, такой метод мог бы дать эффект и в Украине.
«Ведь люди не бывают преступниками от рождения. Если украинский бизнесмен нарушает налоговый закон, то дело не в его криминальном психотипе, а в действиях государственных бюрократов. Они всё так зарегулировали, что человек не боится нарушать закон – потому что соблюдать его будет ещё хуже, чем отправиться в тюрьму», - считает Михаил Кухар.
Как сообщает Politeka, ранее журналистка Любовь Завальнюк заявила, что массовая фискализация даёт эффект, обратный ожидаемому.
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Также Politeka сообщала, что экономист Юрий Атаманюк призвал украинское государство создать максимально комфортные условия для бизнеса.