Свой комментарий он дал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

«Есть много прямых и непрямых признаков того, что в Украине растёт теневая экономика. Например, в 2020 году, согласно данным МВФ и Всемирного банка, её доля выросла с 29 до 31 процента ВВП. А это около 60 миллиардов долларов – я подчёркиваю, не гривен, а долларов. С теневой экономикой можно бороться кнутом, а можно пряником – в мировой практике есть много примеров и того, и другого. Но наиболее успешно избавились от неё те государства, которые создали максимально комфортные условия в «белом» секторе экономики», - рассказывает Михаил Кухар.

По его мнению, такой метод мог бы дать эффект и в Украине.

«Ведь люди не бывают преступниками от рождения. Если украинский бизнесмен нарушает налоговый закон, то дело не в его криминальном психотипе, а в действиях государственных бюрократов. Они всё так зарегулировали, что человек не боится нарушать закон – потому что соблюдать его будет ещё хуже, чем отправиться в тюрьму», - считает Михаил Кухар.

Как сообщает Politeka, ранее журналистка Любовь Завальнюк заявила, что массовая фискализация даёт эффект, обратный ожидаемому.

Также Politeka сообщала, что экономист Юрий Атаманюк призвал украинское государство создать максимально комфортные условия для бизнеса.