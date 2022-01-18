Об этом он рассказал на Youtube-канале «Национальный Корпус».

Как объясняет Дмитрий Кухарчук, как только Украина вышла с орбиты постсоветского мира в 2014 году, Россия прибегла к «другим» политическим средствам. Он подчеркивает, что война – это тоже определенная политика, но средства другие. «Там, где классическая политическая модель не имеет продолжения, начинается «неклассическая», которая включает в себе различные методы, в том числе и применение оружия», - отмечает лидер Черкасского центра Нацкорпуса.

Следовательно, констатирует он, так и произошло в 2014 году, когда РФ начала дестабилизировать ситуацию в Украине и начала войну. «Если оккупация Крыма для России имеет стратегическое значение, то война на Востоке Украины не содержит территориальных претензий», - рассуждает Дмитрий Кухарчук. Как он добавляет, иначе события в ОРДЛО разворачивались бы не по гибридному сценарию, а по крымскому.

К тому же, отмечает лидер Черкасской ячейки Нацкорпуса, аннексия крымского полуострова негативно отразилась на экономике РФ. «Здесь нужно задать вопрос – нужно ли России еще большее падение и без того отсталой экономической модели?», - спрашивает он. То есть, констатирует Дмитрий Кухарчук, продолжение оккупации украинских территорий вполне может обернуться для России неконтролируемыми последствиями.

Как сообщала Politeka, Немичев сообщил, что украинская полиция больше не выполняет запрос РФ и не вызывает его на допрос.

Также Politeka писала о том, что Билецкий посоветовал Украине развивать международные отношения в направлении «Интермариума».