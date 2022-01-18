Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

"Крещение Господне-это один из величайших христианских праздников, установленный в честь события Крещения Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем», - напомнил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что это праздник называется также Богоявлением, потому что во время Крещения Иисуса человечеству впервые явно открылась Троїчність Божества: в то время, когда Бог Сын крестился в Иордане, Бог Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а голос Бога Отца сказал: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором мое благоволение» (Мф. 3:17)».

"Кроме того, Крещение Господне - это день, когда Иисус Христос вышел на общественную проповедь Евангелия, то есть благой вести о том, что отныне человечество получило возможность вновь воссоединиться с Богом. Таким образом, Крещение Господне - это тот день, когда началась всемирная проповедь учения Христа. И эта весть о спасении мира провозглашается и до сих пор и будет провозглашаться до конца мира», - написал владыка.

"Своей жизнью, своей смертью и Своим Воскресением Иисус Христос победил грех и его последствия. И каждый из нас приобщается к этой победе, совершенной Господом, принимая участие в таинстве крещения. Потому что именно в крещении мы умираем для греха и рождаемся для святости», - продолжил управляющий делами УПЦ.

И именно поэтому, по его словам, в этот праздник в храмах освящают воду как одну из основных стихий природы. «И эта вода, которая имеет название «Великая Агиасма», то есть Великая Святыня, становится «куполом конца» - той средой, которая получает свойство очищать человека, совершенствуя его и возрождая к новой духовной жизни - жизни во Христе. Причем эта вода освящает не только человека, но и все то, что его окружает», - пояснил архиерей.

"Поэтому, празднуя Крещение Господне, нужно молить Бога, чтобы он всегда просветлял нас Своей благодатью. Потому что только благодаря ее действию сможем увидеть в своем сердце Бога. И дай Бог, чтобы прикосновение к Божественной благодати укрепило нас и привело к новой жизни, а радость Божьего присутствия изменила каждого к лучшему», - пожелал митрополит Антоний.