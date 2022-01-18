Инициатива президента о введении «экономического паспорта» может повредить экономической системе, поскольку финансовые возможности для ее реализации отсутствуют.

Об этом заявил политолог Анатолий Ткачук, передает Обозреватель.

"Если у нас не создана система, которая стимулирует рост ВВП государства, которое не стимулирует занятость, и появляется новая инициатива, я очень осторожно отношусь к этой инициативе. Потому что если мы не понимаем, как работает система, то любые изменения маленького колесика приносят к проблеме всей системы»,-сказал Ткачук в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, идея создания Фонда будущих поколений является правильной, однако предложенный властями механизм ее реализации может нанести существенный ущерб всей экономической системе страны.

«Идея и ее реализация в экономической системе может очень сильно отличаться. Например, последние инициативы в отношении частных предпринимателей, в отношении надбавок, ограничение надбавок на торговлю не учитывает, что в Украине, кроме Киева, есть другие территории. То есть, инициативы убивают другие территории», - пояснил Ткачук.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе о «экономический паспорт» через 16 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.