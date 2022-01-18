Год в ГЭИ стартовал с социально важных проектов, которые проводятся вместе с Национальной библиотекой Украины для детей, Общественной Организацией «Украинская ассоциация работников библиотек для детей» и Национальным союзом художников Украины.

Так, в период с января по апрель 2022 года ученики 1-11 классов по всей Украине могут отправлять конкурсной комиссии свои работы на экотематику в форме плакатов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"Победители конкурса будут объявлены 22 апреля 2022 года в Международный день Земли. Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами», - отмечают в ведомстве.

Сегодня чрезвычайно важно, чтобы дети со всех уголков нашего государства понимали ценность чистой окружающей среды, знали, что природу необходимо оберегать и защищать, а нарушители, которые вредят окружающей среде - будут наказаны.

Надеемся, что подобные инициативы заложат фундамент для экопросвещения и экообразования в Украине.