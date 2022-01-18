Год в ГЭИ стартовал с социально важных проектов, которые проводятся вместе с Национальной библиотекой Украины для детей, Общественной Организацией «Украинская ассоциация работников библиотек для детей» и Национальным союзом художников Украины.
Так, в период с января по апрель 2022 года ученики 1-11 классов по всей Украине могут отправлять конкурсной комиссии свои работы на экотематику в форме плакатов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
"Победители конкурса будут объявлены 22 апреля 2022 года в Международный день Земли. Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами», - отмечают в ведомстве.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Перестало биться сердце красотки из известного сериала, который любят тысячи украинцев: "Теперь ты сияешь в небе"
В Днепре рухнула стена общежития, видео: «400 человек, в том числе и дети…»
Анджелина Джоли с новым цветом волос изумила помолодевшим видом: "Какая сильная дама"
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
Сегодня чрезвычайно важно, чтобы дети со всех уголков нашего государства понимали ценность чистой окружающей среды, знали, что природу необходимо оберегать и защищать, а нарушители, которые вредят окружающей среде - будут наказаны.
Надеемся, что подобные инициативы заложат фундамент для экопросвещения и экообразования в Украине.