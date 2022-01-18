Российский экономист Алексей Попов высказался по поводу промежуточных итогов американо-российских переговоров в Женеве и в других форматах, а также рассказал об отношении обеих сторон к этому процессу.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Прежде всего Алексей Попов отмечает, что никто, по сути, не понимает, что происходит. «У нас нет никаких инсайдеров, людей, которые нам могут сообщить. Но мы видим, как это происходит и поэтому мы можем установить, что происходит», - подчеркивает он. По мнению экономиста, Женева, Брюссель, ОБСЕ – это цикл из трех форматов, который скорее является ритуальным действием.

По случаю он сравнивает программу одного дня президентов РФ и США. В частности, Байден, рассказывает гость программы, 7 декабря 2021 года имел только три звонка, в частности из Москвы, Берлина и Парижа – это были важные вещи и ничем другим президент того дня уже не занимался. В то же время Путин, отмечает Алексей Попов, вернулся из Индии ночью с 6 на 7 число, встретился с молодежью, затем открыл станции метро в Москве, провел совещание в правительстве с условием, чтобы это не заняло дольше 1,5 часа, поскольку после этого у него протокольное мероприятие, то есть разговор с президентом США.

Следовательно, констатирует он, мероприятие действительно было исключительно протокольным. «Меньше двух часов они поговорили в общей сложности, и никаких особых последствий переговоров мы не видим. Единственное что значимого произошло – это заявление 5 стран ядерного клуба о том, что миру – мир, нет войне. По крайней мере, ядерной так уж точно. За месяц – это не сильно много», - рассказывает эксперт.

А дальше, рассказывает Алексей Попов, 15 числа российская сторона дала свои предложения помощнице госсекретаря США в Москве. Как он отмечает, РФ назвала это договоренностями, то есть она готова вести диалог. Тем не менее сам экономист убежден, что договариваться пока не хочет ни одна сторона, а предложения России он называет ультиматумом. А так поступать, подчеркивает экономист, довольно опасно, поскольку в этом случае против России могут объединиться государства, с которыми она первоначально хотела поддерживать нормальные отношения.

Как сообщала Politeka, Арестович заявил, что с россиянами невозможно договориться – они не выполняют договоры.

Также Politeka писала, что Попов прокомментировал последние переговоры России и США.