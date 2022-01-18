Бурштынская ТЭС в 2021 году с целью обеспечения потребностей потребителей в Украине сократила экспорт электроэнергии в Европу на 11%.

Как пишет Гордон, об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

«Для сглаживания пиковых нагрузок и поддержания стабильности энергосистемы, отпуск Бурштынской ТЭС электроэнергии в 2021 году в целом увеличился на 29% до 7,3 млрд кВт.часов по сравнению с 2020 годом. При этом объемы экспорта станции э/э за соответствующий период также уменьшились – на 11%», - сообщили в компании.

Поставки потребителям Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей (Бурштынский энергоостров) ТЭС увеличила на 1,8 млрд кВт.из-за значительного роста потребления тока в регионе и резкому падению импорта (на 80%).

Поставки на остальную часть Украины (ОЭС Украины) увеличились на 20% до 0,52 млрд кВт.часов.