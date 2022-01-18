Блокирование работы "Арселор-Миттал Кривой Рог" уничтожает инвестиционную привлекательность Украины и свидетельствует о том, что в Украине происходит выборочное давление на бизнес.

Об этом заявил инвестаналитик Сергей Фурса, сообщает "УНИАН".



"История с "АрселорМиттал" - это самая позорная история. Потому что у нас есть выборочное давление, которое постоянно повторяется. То СБУ, то налоговая, то другие государственные органы давят именно на «Криворожсталь», «Арселор Миттал». Причем, судя по всему, там есть какая-то персональная история у руководителей государства, потому что они также из Кривого Рога. И происходит постоянное давление на эту компанию», - рассказал Фурса в эфире телеканала «Украина 24».



Он напомнил, что «Криворожсталь» – это единственный объект в Украине, который был продан на прозрачном честном приватизационном аукционе. Кроме того,» Арсолермиттал Кривой Рог " является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Поэтому, когда власть блокирует работу и осуществляет давление на честного иностранного инвестора, это является крайне негативным сигналом для других инвесторов.



«Наиболее прозрачного инвестора в Украине постоянно прессуют украинские силовые органы. И тем посылают просто супернегативные сигналы. Лакшми Миттал вынужден время от времени приезжать в Украину, приходить в Офис президента и говорить: ну доколє это будет, пока нас будут кошмарить? И, конечно, внешне это идет как очень негативный информационный фон. Это та история, о которой напишут в Financial Times. Это та история, которая будет обсуждаться в условном Давосе», - пояснил Фурса.



Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "Арселормиттал Кривой Рог".

В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд.



Ранее Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский заявил, что из-за блокировки счетов налоговой «Арселор Миттал» из Украины уйдет последний иностранный бизнес, ведь такие тенденции портят настроение инвесторам и инвестиционный климат, и не способствуют привлечению новых инвесторов.