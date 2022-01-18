Певица Анна Семенович отдыхает в Египте, но при этом не забывает радовать фолловеров ярким контентом в социальной сети Instagram.

Артистка с завидной регулярностью постит снимки, на которых выглядит как эталон красоты и женственности. Без хейтерских замечаний не обходится, но большинство фолловеров приходят в восторг от увиденного в кадре, пишет Hyser.

Так, Анна Семенович устроила фотосессию на борту белоснежной яхты и для максимальной эффектности картинки приняла соблазнительную позу. Экс-солистка группы «Блестящие» в черном купальнике с декоративной шнуровкой «на самом интересном месте» спровоцировала массу комплиментов.

При этом вокалистка пояснила, что наслаждается отдыхом по полной программе и отвлекается от проблем и забот: «Впитываю в себя солнышко каждой клеточкой ☀️ Я всегда была улыбчивым человеком, а на солнце у моря я расцветаю!!! Я поняла, что по своей сути я лентяй 😅😂».

А затем поделилась интересным открытием, которое сделала во время египетских каникул и сообщила о творческих планах: "Через три дня я вернусь домой к работе, впереди много новых, интересных проектов.

Я вам приготовила столько сюрпризов 😜 Но это чуть позже, а пока фото в купальнике, ваше любимое 😂😜".

Гости страницы оценили параметры Анны Семенович многочисленными комплиментами, а также не обошлось и без оценок от внимательных экспертов по фоторедактированию. Например, некоторых смутили пальцы артистки, а кого-то - "поплывшее" полотенце...