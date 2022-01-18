Тестирование украинских моряков при аттестации будет полностью переведено на международную систему Crew Evaluation System 6.0. Эксперимент по аттестации моряков с ее помощью начался в 2021 году. В ноябре состоялось первое тестирование: было сдано 126 экзаменов, 77 – успешно. Проходить тесты морякам придется на английском языке, но использование системы снизит коррупционные риски.
Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Среди других мер, облегчающих положение моряков, министр назвал продолжение действия ранее выданных документов до июля 2022 года.
А благодаря принятию законопроекта № 3944, отменившего обязательную периодическую аттестацию моряков с непрерывным стажем работы на судах, 120 специалистов вскоре получат соответствующие свидетельства, а еще почти 200 заявлений обработают до конца января.
На днях был объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков и государственных электронных услуг для моряков на портале «Дия».
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Все это, по словам Кубракова, делается для преодоления последствий коррупционной схемы, которую летом 2021 года разоблачила СБУ. Схема создавала условия, при которых возможность пройти аттестацию была только у тех, кто платил посредникам от 3 до 8 тысяч долларов. Это приносило организаторам схемы до 150 млн долларов ежегодно. В результате этого Реестр морских документов окончательно оказался в частных руках. А когда его с помощью СБУ удалось вернуть государству, работать с данными уже было невозможно.
Поэтому Министерство инфраструктуры вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» пришлось восстанавливать Реестр и создавать новый информационный продукт.
«Нужно понимать, что речь идет о временных мерах – ведь невозможно заставить работать эффективно инструменты, разрабатывавшиеся 5 лет под коррупционные интересы.
Поэтому наша команда выбрала системное решение — полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков. Такие проекты не реализуются за 1 или 2 месяца. Однако понятно, что пока идет разработка новых решений, недореформированная система не способна удовлетворить ни наши нужды, ни нужды моряков», — отмечает Кубраков.
Цель МИУ на этот год, по словам министра, — максимально диджитализировать систему государственных услуг для моряков и вывести ее на качественно новый уровень.