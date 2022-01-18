Тестирование украинских моряков при аттестации будет полностью переведено на международную систему Crew Evaluation System 6.0. Эксперимент по аттестации моряков с ее помощью начался в 2021 году. В ноябре состоялось первое тестирование: было сдано 126 экзаменов, 77 – успешно. Проходить тесты морякам придется на английском языке, но использование системы снизит коррупционные риски.

Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Среди других мер, облегчающих положение моряков, министр назвал продолжение действия ранее выданных документов до июля 2022 года.

А благодаря принятию законопроекта № 3944, отменившего обязательную периодическую аттестацию моряков с непрерывным стажем работы на судах, 120 специалистов вскоре получат соответствующие свидетельства, а еще почти 200 заявлений обработают до конца января.

На днях был объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков и государственных электронных услуг для моряков на портале «Дия».

Все это, по словам Кубракова, делается для преодоления последствий коррупционной схемы, которую летом 2021 года разоблачила СБУ. Схема создавала условия, при которых возможность пройти аттестацию была только у тех, кто платил посредникам от 3 до 8 тысяч долларов. Это приносило организаторам схемы до 150 млн долларов ежегодно. В результате этого Реестр морских документов окончательно оказался в частных руках. А когда его с помощью СБУ удалось вернуть государству, работать с данными уже было невозможно.

Поэтому Министерство инфраструктуры вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» пришлось восстанавливать Реестр и создавать новый информационный продукт.

«Нужно понимать, что речь идет о временных мерах – ведь невозможно заставить работать эффективно инструменты, разрабатывавшиеся 5 лет под коррупционные интересы.

Поэтому наша команда выбрала системное решение — полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков. Такие проекты не реализуются за 1 или 2 месяца. Однако понятно, что пока идет разработка новых решений, недореформированная система не способна удовлетворить ни наши нужды, ни нужды моряков», — отмечает Кубраков.

Цель МИУ на этот год, по словам министра, — максимально диджитализировать систему государственных услуг для моряков и вывести ее на качественно новый уровень.



