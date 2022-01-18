Журналистка Любовь Рыбалко рассказала, чего ожидать украинским пенсионерам в 2022 году в условиях кризиса и огромного дефицита Пенсионного фонда.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

«Что будет с пенсиями? Мало того, что нечем платить, так еще и повышать нужно. Сегодня примерно 80% одиноких пенсионеров в Украине живут за официальной чертой бедности. А из 11 миллионов украинских пенсионеров 65% получают меньше 3 000 гривен», - заявила Любовь Рыбалко.

Тем временем, отметила журналистка, правительство обещает, что в этом году пенсии повысят шесть раз. Она рассказала, что в январе пенсии повысят двум категориям пенсионеров: чернобыльцам и женщинам, которые родились в 1962 году. Любовь Рыбалкоотметила, что участники ликвидации, которые получили инвалидность, получать не менее6000 грн для первой группы, 4800 грн для второй группы и 3700 грн для третьей группы.

«Также в январе повысят пенсии по возрасту для женщин, которые родились в 1962 г. Повышение составит 9%. С 1 марта пройдет ежегодная индексация пенсий. Пересчет будет индивидуальным, а сумма повышения будет привязана к инфляции и росту средней зарплаты в стране. Также пройдет индексация надбавок, которые выплачиваются за возраст: пенсионеры старше 80 лет будут получать по 500 грн в месяц, пенсионеры 75-80 лет – по 400 грн», - рассказала Любовь Рыбалко.

По ее словам, с 1 апреля будут пересчитывать выплаты работающим пенсионерам – эта индексация будет индивидуальной. Журналистка объяснила, что учитываться будут полученный стаж и текущая зарплата пенсионера. Любовь Рыбалко добавила, что с июля минимальные и максимальные пенсии повысятся из-за роста прожиточного минимума, соответственно до 2 027 грн и до 20 270 грн.

«Также возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума. А в октябре введут новые доплаты к пенсиям для пожилых. Программа дополнительных выплат расширится на пенсионеров 70-75 лет. Они будут получат по 300 грн доплаты в месяц. А при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин минимальная пенсия для таких получателей не сможет быть менее 3 000 грн», - сообщила Любовь Рыбалко.

Журналистка добавила, что в декабре запланировано еще одно повышение минимальных и максимальных пенсий: минимальная пенсия увеличится с 2 027 грн до 2 093 грн, а максимальная – с 20 270 до 20 930 грн.

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