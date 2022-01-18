Блогер Антон Гура рассказал о том, каким образом действует правоохранительная система в регионах современной Украины после проведения программы децентрализации.

Своими наблюдениями он поделился в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя».

«Полиция в украинских регионах полностью зависит от региональных баронов. Конечно, формально она должна подчиняться киевскому начальству, но ведь местные феодалы щедро прикармливают полицейских чиновников. Даже если ты дал полицейским взятку, это не гарантия, что они решат дело в твою пользу – они могут помочь тому, кто заплатил им больше, но и твои деньги, конечно, не вернут. Сейчас придумали ещё и новую схему: полицейские навязывают потерпевшим своих друзей-адвокатов, а те потом делятся с полицией полученными деньгами», - говорит Антон Гура.

Он пояснял, как такая система позволяет прибирать к рукам земельные участки, отбирая её у сельских жителей.

«По закону, если арендатор заплатил за землю вперёд, то он имеет преимущественное право покупки этой земли. Но в спорных случаях последнее слово остаётся за судом, а суды на местах куплены в первую очередь арендаторами земли. Понятно, какое решение они вынесут», - заявляет Антон Гура.

Как сообщает Politeka, ранее эксперт по аграрной политике Роман Головин рассказывал, что адвокаты зачастую сливают интересы собственников земли в пользу арендаторов.

Также Politeka сообщала, что, по словам Головина, власть действует в интересах арендаторов, а не владельцев земли.