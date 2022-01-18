Журналистка Катерина Котенкова рассказала об отсутствии стратегии развития страны, в том числе экономической, из-за чего Украину ожидает кризисная ситуация в этом году.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«У нас нет плана по развитию страны. Не забываем о том, что в стране безработица. А с учетом того, что у нас нет экономической модели и экономической стратегии – это значит, что не будет никаких оснований для экономического прогресса», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, это значит, что страна не развивается, а основной задачей в этом году будет своевременное получение новых кредитов, чтобы просто как-то пережить очередной финансовый год. Журналистка отметила, что трудноразрешимых проблем накопилось достаточно.

«Если власть не сможет решить проблемы, тогда проблемы решат вопрос власти. Полное освобождение цен на энергоносители – это кошмар, который ждет всех нас, это как плыть на корабле, которым никто не управляет, и, начиная с мая, до половины газа собственной добычи должно свободно продаваться через биржу. Плюс Украина обязалась не вводить ограничений по ценам на энергоносители для населения и промышленности», - рассказала Катерина Котенкова.

Она отметила, что для промышленности это означает тяжелый период: уже сейчас она вынуждена платить 50-60 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Это, говорит Катерина Котенкова, в свою очередь, приводит к росту себестоимости продукции. Журналистка объяснила, что поэтому падает конкурентоспособность промышленных предприятий, и некоторые из них, не выдержав конкуренции с иностранными производителями, просто прекращают свою деятельность.

«2022 год станет годом, когда кризис в одной сфере будет накладываться на кризисы в других сферах», - заявила Катерина Котенкова.

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