Российский экономист Алексей Попов прокомментировал вероятность запуска Северного потока-2, рассказав, есть ли у Германии какая-либо альтернатива этому газопроводу.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Бесполезно на эту тему даже пытаться гадать. В моем понимании он уже должен был быть запущен к концу января, и даже ходили слухи о том, что начали активизироваться на эту тему. Но возникли очередные больше политические трения и так далее. При этомочень интересные вещи сейчас происходят. РФ к этому не имеет на самом деле никакого отношения», - рассказал Алексей Попов.

По его словам, с одной стороны, газ и атом внезапным образом быстро «позеленели», и сами «зеленые» внезапно признали, что они экологичные. Экономист задает вопрос, зачем был собран саммит ООН по климату в Глазго. С другой стороны, говорит Алексей Попов,Минобороны Германии внезапно заявило, что Северный поток-2 – это коммерческий проект.

«Какое отношение Минобороны имеет к Северному потоку-2? Они бы ещё ландшафтных дизайнеров пригласили, тренеров личностного роста. Кто еще не высказался на тему Северного потока-2 в Германии? Надо еще поискать таких людей. И самое любопытное – была альтернатива, которая заключалась в том, что в Германии строили 4 терминала для приема газовозов», - отметил Алексей Попов.

По его словам, сейчас выяснилось, что их один точно не будет построен, потому что не получил экологического одобрения, второй – из-за технических проблем, третий ориентируется на водород. Четвертый терминал, говорит экономист, не будет реализованиз-за коммерческих причин – не будет вписываться по цене.

«Эта лазейка, которая показывала, что у Германии будет ещё какая-то альтернатива по газу, тоже захлопывается. Да Германия запасла газ, но в том смысле, что она получила на 10% больше газа в 2021 по сравнению с 2020. У них была возможность с этим Северным потоком-2 поломаться. Но у меня такое ощущение, что пружина начала поджиматься. Не будут они скорее всего тянуть эти полгода», - считает Алексей Попов.

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