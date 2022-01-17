Стало известно, почему исчезла информация об объявлении в розыск Петра Порошенко.

Петр Порошенко был объявлен в розыск по запросу ГБР. Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение постановления суда и постановления следователей Государственного бюро расследований.

17 января, она была удалена, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Основанием для внесения сведений в информационно-поисковой системы стали постановление Печерского районного суда г. Киева от 24.12.2021 года о задержании подозреваемого и постановление ГСУ ГБР от 24.12.2021 года об объявлении Петра Порошенко в розыск.

По состоянию на 18: 00 17 января от инициатора не поступало обращений об отмене объявления лица в розыск, как это предусмотрено действующим законодательством. Впрочем, несмотря на то, что сегодня Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда г. Киева, информация о его розыске удалена.