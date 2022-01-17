Участие в первых торгах природного газа по льготной цене для производителей хлеба приняли лишь 4 добывающие компании, что продемонстрировало несостоятельность принятого правительством механизма.
Об этом заявил директор консалтингового центра «НьюФолк» Андрей Закревский, пишет "РБК-Украина".
"Вызвало удивление, что не все крупные добытчики вышли на УЭБ. Например, такие как Укрнафта, Укрнефтебурение, JKX. Также не увидел ни одной небольшой добывающей компании. О чем это говорит? К сожалению можно констатировать, что предложенный правительством механизм проведения торгов показал свою несостоятельность. Кто выставился на торги, а кто – то-нет. Уверен, что проблем будет больше, чем кажется. К этому механизму с каждым днем будет все больше вопросов», - сообщил эксперт.
Все три компании, названные Закревским, имеют общего акционера – Игоря Коломойского.
Также эксперт поставил под сомнение процесс отбора производителей продуктов питания, которые получили право на льготный газ.
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«Также много вопросов вызывает опубликованный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые могут покупать газ по льготной цене. Процесс отбора этих компаний был непубличным и не прозрачным. Если ознакомиться с обнародованным Минагрополитики списком, то можно увидеть, что основной вид деятельности некоторых компаний это вовсе не выпекание хлеба или производство социально важных товаров», - отметил Закревский.