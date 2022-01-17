Политический эксперт Руслан Бортник спрогнозировал возможные последствия возвращения в Украину её пятого президента Петра Порошенко, которое произошло в понедельник, 17 января.
Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Порошенко постарается использовать митинг сторонников для давления на суд и прокуратуру. Но у следствия есть все аргументы, чтобы обвинить Порошенко в том, что в декабре он сбежал от правосудия. А возможности для давления у Петра Алексеевича сейчас очень ограниченные. Запад чётко показал, что стабильность в Украине для него важнее интересов бывших партнёров, особенно на фоне растущего противостояния с Россией. Во время недавней годовщины начала Майдана он ясно дал это понять. И если Запад сочтёт Порошенко фактором дестабилизации внутри страны, то не станет его поддерживать», - полагает Руслан Бортник.
И сейчас, как отмечает эксперт, западные политики очень осторожны в своих заявлениях по этому вопросу.
«Поле для политического манёвра у Петра Алексеевича сейчас не очень большое. Ему нужно давить – но не очень сильно, чтобы на Западе не решили, что он подыгрывает России. Так что ситуация для него складывается очень сложная», - резюмирует Руслан Бортник.
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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал американо-российские переговоры в Женеве.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Бортника, в результате казахских событий пострадают экономические интересы Украины в этой стране.