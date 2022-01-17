Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Гордон.

"Нафтогаз посреди зимы сообщил правительству, что функционирование ГТС под угрозой. Нет газа, как и денег на его импорт. Деньги пошли на» большое воровство " Зеленского, а газ подарили его офшорному бизнес-партнеру Коломойскому. Кто забыл, я напомню: 700 млн м3 из государственных хранилищ Нафтогаз без объяснения причин просто так передал олигарху", - сообщил нардеп.

По его словам, это произошло в начале осени. В декабре хотели отдать еще 3,5 млрд м3, но схему удалось сбить, в том числе нам с вами.

"А теперь оказывается Нафтогазу не хватает газа и 20 млрд грн, чтобы балансировать газотранспортную систему. И, кстати, 20 млрд грн – это как раз те 700 млн м3, которые Нафтогаз подарил Коломойскому», - добавил Гончаренко.

Напомним, в начале осени НАК «Нафтогаз Украины» признал за «Укрнафтой» право собственности на 700 млн м3 (более 9% активного запаса газа в ПХГ). Кроме того на 23 декабря планировалось заключить мировое соглашение еще на 3,5 млрд м3, однако собрание акционеров не состоялось.

Этот газ якобы был добыт в 2007-2013 годах. Компании Коломойского судились за этот газ с Украиной в Стокгольмском арбитражном суде, однако в начале 2021 года Арбитраж отклонил иск олигарха. После этого Нафтогаз добровольно без объяснения причин передал Коломойскому первые 700 млн м3 газа.