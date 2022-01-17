Госпредприятие "Гарантированный покупатель" с ноября 2021 года безосновательно задерживает на счетах 3 млрд грн, которые предназначены для выплаты долгов предприятиям зеленой энергетики.

Об этом в Facebook написала нардеп Людмила Буймистер, отмечая, что такая ситуация очень выгодна России, передает Главком.

"Европа инвестирует в зеленую энергетику, поскольку это важная составляющая энергетической безопасности, достижения которой так сильно не хочет РФ. Именно поэтому наш северный сосед всячески дискриминирует возобновляемые источники энергии, чтобы и дальше занимать господствующее положение в энергетической и, соответственно, политической арене Европы”, - сказала Буймистер.

По ее словам, правительство Украины само создает проблемы отрасли ВИЭ различным политическим и финансовым давлением, что останавливает развитие чистых источников энергии.

"Уже более двух месяцев" Гарантированный покупатель " без каких-либо адекватных аргументов блокирует 3 миллиарда гривен на своих счетах. Средства от выпущенных еврооблигаций обесцениваются, а кредиторы вообще не понимают, что же творится у нас в государстве”, - отметила она.

"Потому что Кабмин просто пренебрегает своими обязанностями перед инвесторами и отказывается выполнять меморандум, который имел конкретные сроки действия. С самого главного - государство должно обеспечить выплату всех долгов до 31 декабря 2021 года”, - добавила нардеп.

Она подчеркнула, что власть легко игнорирует даже секретариат Энергетического Сообщества, которое было посредником в подписании меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

"Именно поэтому многие из них уверенно готовится к международным арбитражам против Украины, а канадский инвестор вообще разобрал свою солнечную электростанцию в Днепропетровской области. И именно поэтому ответ на мой риторический вопрос очевиден", - сказала Буймистер.

Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" путем размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства. Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГарПоку является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг в декабре начала внеплановую проверку госпредприятия «Гарантированный покупатель». Проверка будет осуществляться из-за неуплаты долгов перед компаниями ДТЭК ВИЭ.