Глава Харьковской ячейки Национального Корпуса Константин Немичев рассказал, что украинская полиция отказалась выполнять требование РФ вызвать его на допрос после того, как медиа обнародовали эту информацию.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Как напоминает Константин Немичев, недавно Россия потребовала у украинской полиции провести с ним разъяснительные работы, дать копии документов по протесту под консульством РФ и биографию. «Следователи одного из районных управлений полиции Харькова вызвали меня на допрос, как свидетель «нападений» на российское консульство в 2018 и 2019 годах», - рассказывает он.
Тем не менее, сообщает глава Харьковской ячейки Нацкорпуса, из-за огласки этой истории в соцсетях полиция решила не выполнять этот запрос и уже никуда его не вызывает. «Эта история вызвала общественный резонанс, который заставил сотрудников из МВД позвонить мне и извиниться за недоразумения», - подчеркивает он.
Итак, заключает Константин Немичев, на допрос по записи следственного комитета России ему уже идти не нужно, но история не окончена. «Но эту историю я просто так не оставлю, потому что понимаю, что подобное может относиться к многим патриотам и общественным активистам», - объясняет он. В частности, рассказывает председатель Харьковской организации Нацкорпуса, он вместе с другими депутатами готовит запрос в МВД, чтобы узнать количество похожих случаев, и скоро они получат необходимые данные.
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Как сообщала Politeka, Немичев рассказал, что его вызвали в районное управление полиции как свидетеля «нападения» на российское консульство.
Также Politeka писала о том, что Билецкий посоветовал Украине развивать международные отношения в направлении к Интермариуму.