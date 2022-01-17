Глава Харьковской ячейки Национального Корпуса Константин Немичев рассказал, что украинская полиция отказалась выполнять требование РФ вызвать его на допрос после того, как медиа обнародовали эту информацию .

Об этом он рассказал в своем блоге .

Как напоминает Константин Немичев, недавно Россия потребовала у украинской полиции провести с ним разъяснительные работы, дать копии документов по протесту под консульством РФ и биографию. «Следователи одного из районных управлений полиции Харькова вызвали меня на допрос, как свидетель «нападений» на российское консульство в 2018 и 2019 годах», - рассказывает он.

Тем не менее, сообщает глава Харьковской ячейки Нацкорпуса, из-за огласки этой истории в соцсетях полиция решила не выполнять этот запрос и уже никуда его не вызывает. «Эта история вызвала общественный резонанс, который заставил сотрудников из МВД позвонить мне и извиниться за недоразумения», - подчеркивает он.

Итак, заключает Константин Немичев, на допрос по записи следственного комитета России ему уже идти не нужно, но история не окончена. «Но эту историю я просто так не оставлю, потому что понимаю, что подобное может относиться к многим патриотам и общественным активистам», - объясняет он. В частности, рассказывает председатель Харьковской организации Нацкорпуса, он вместе с другими депутатами готовит запрос в МВД, чтобы узнать количество похожих случаев, и скоро они получат необходимые данные.

Как сообщала Politeka, Немичев рассказал, что его вызвали в районное управление полиции как свидетеля «нападения» на российское консульство .