Политический эксперт Руслан Бортник прокомментировал американско-российские переговоры, которые недавно прошли в Женеве, и предположил, к каким последствиям они могут привести.

Мнение об этом он высказал в своём видеоблоге в YouTube .

«В Женеве обе стороны провозгласили свои ультиматумы, а переговоров, по сути, не было – по крайней мере, пока ещё не было полноценных переговоров. И США, и РФ обозначили и детализировали свои позиции, чтобы потом ни у кого не было соблазна сказать: «Мы вас неправильно поняли». В Женеве не было стремления выработать какую-то общую позицию. Этот раунд переговоров имеет номинальный характер – он ничего не решает, но без него не обойтись. На мой взгляд, этот раунд – прелюдия перед новым витком эскалации напряжении, а уже после этого витка начнётся реальный поиск компромисса», - говорит Руслан Бортник.

Но эскалация напряжения, полагает он, может принимать различные формы.

«Новый виток эскалации может не касаться Украины, или касаться, но не в первую очередь. Он, скорее всего, будет направлен на общественное мнение коллективного Запада, а не на американский истеблишмент, который и так уже отлично знает, чего хотят в Кремле», - предполагает Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал ущерб для экономических интересов Украины от событий в Казахстане .