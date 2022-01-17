Астролог Влад Росс рассказал, какая судьба ждет США, и уйдет ли Байден с поста президента.

Об этом он рассказал в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«В натальной карте США в этом году будет обращение планеты Плутон в доме денег и финансов. Поэтому в 2022 году будет перезапуск всей финансовой системы США. Также Сатурн, символ сжатия и закручивания гаек, будет проходить по Луне, а Луна – это народ в любой натальной карте. И Сатурн, проходя по Луне, говорит о том, что все пособия и выплаты будут полностью убираться, то есть народ США должен затягивать на себе пояса», - рассказал Влад Росс.

Астролог сказал, что доллар начнет дорожать по отношению ко всем валютам мира, но при этом американская экономика будет переживать кризис. А осенью может разразиться большой финансовый кризис, считает он, особенно в конце сентября, когда будет ретроградный Меркурий. Поэтому прохождения Сатурна по Луне, сообщил он, ничего хорошего в плане успешности и ведения бизнеса в США ни светит.

«Многие влезли в долги и в этом году их придется отдавать, и налоговая инспекция будет очень серьезным образом там работать. Поэтому многие американцы будут лишены недвижимости, домов и многие станут бомжами в этом году. Очень сложная экономическая ситуация в плоть до того, что рейтинг Байдена может значительно упасть. И даже в годовом соляре Байдена есть возможность уйти со своей должности, и он скажет, что это происходит из-за болезни. И тогда женщина может возглавить Америку, но не на долго», - резюмировал Влад Росс.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что в период ретроградной Венеры запрещается делать какие-то подарки .