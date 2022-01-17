Агентство "РБК-Украина" проанализировало список компаний, которым Министерство аграрной политики предоставило право на льготные цены на газ, и обнаружило там фирмы, которые не занимаются выпуском социального хлеба.

Как передает издание Гордон, одна из таких компаний – "Кондитерский дом "Вацак", принадлежащий народному депутату от группы "Довіра" Геннадию Вацаку.



"Согласно данным на сайте "Кондитерского дома Вацака", фирма занимается производством кондитерских изделий – торгов, конфет и зефира. В перечне выпускаемой продукции предприятия нет социального хлеба. Кроме компании действующего депутата, в перечень попали юрлица, у которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельности. В частности ЧП "ТЕА", основная лицензионная деятельность которой – сдача имущества в аренду. Также как минимум одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за пять дней до аукциона – 12 января. Это днепровское ООО НПФ "Авенсис", – перечислили авторы материала.



Также льготы на газ получил концерн "Хлебпром" Виталия Антонова, который занимается поставками элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО, отметили в "РБК-Украина".