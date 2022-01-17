Если человек не творит волю Божию, то идет путем смерти.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

"В эти дни приносили Господу наши скромные молитвы - это есть золото, свое смирение - это есть ладан, свое покаяние - это есть смирна. Теперь мы готовимся к празднику Крещения Господня", - подчеркнул архипастырь.

Как подчеркнул Предстоятель, Спаситель показал, как побеждать грех.

«Он был таким же человеком, как каждый из нас. Как Человек, Спаситель терпел голод, жажду, утомлялся, переживал и плакал. Дьявол искушал Его больше, чем нас. Но Господь победил все искушения через Слово Божие, через Закон Божий, через Священные правила, которые Бог подарил человечеству для того, чтобы побеждать зло. Мы для себя имеем высший образец в Спасителе того, как человек должен противиться дьяволу и греху, жить благочестиво и хвалить волю Божию», - пояснил владыка.

Ведь, по словам Блаженнейшего, в воле Божьей наша жизнь.

"Если человек не творит волю Божию, то он идет путем смерти. Когда человек творит волю Божью, те священные правила, которые Бог подарил для нашей жизни, то, возможно, ему придется терпеть неудобства, но в конце жизни его будет ждать радость, мир и спасение», - пояснил он.

В завершение Митрополит Онуфрий пожелал Божьей помощи на пути к Вечности.

"Пусть Господь помогает каждому, чтобы не только были верующими, но шли по стопам, по которым прошел Спаситель как человек, которым он показал образец того, как должен человек жить на земле», - подытожил Предстоятель УПЦ.