Таинственный медиум и таролог Анна У. поразмыслила над тем, что будет с Украиной в новом 2022 году и удастся ли ей стать успешной и богатой.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гостьи программы, Бог любит украинский народ, он благословенен, поэтому государство никогда не станет на колени. По ее мнению, украинцы все равно будут жить хорошо, даже несмотря на какие-либо трудности.

Украина же, подчеркивает Анна У., имеет хороший потенциал, чтобы стать богатой и достичь успеха. «Но для того, чтобы мы развивались, больше не стоит надеяться на правительство, а нужно надеяться каждому на себя и на свою силу. А чтобы разбогатеть, нужно действовать быстро, хитро и не зацикливаться на проблемах и долгах, и для этого нужно открывать финансовые каналы», - объясняет таролог.

Дальше она делает расписание для Украины на 2022 год. По словам медиума, государство может избежать энергетического кризиса, но переживут это все только сильнейшие. «Экономику Украины очень подкосят вирусы, люди будут чувствовать напряжение, но медицина будет улучшаться», - рассказывает гостя программы.

В то же время таролог сообщает, что сейчас происходит так называемая чистка планеты, поэтому слабые физически или духовно люди будут болеть и угасать быстрее. Поэтому Анна У. советует больше внимания обратить на свое физическое и духовное развитие, чтобы стать более крепкими и проявлять доброту к другим.

Также она советует заняться вопросами экологии планеты, поскольку в новом году все связанные с этим темы и бизнес будут развиваться. «Украина богата нашим черноземом и урожайностью, и в 2022 году будут хорошие урожаи, с этим не будет проблем. Главное, чтобы у нас был хороший руководитель, который бы думал не только об олигархах и богатых, но и о простых людях, и тогда будет все хорошо», - рассказывает медиум.

В целом же, говорит Анна У., Украине удастся выйти из экономического кризиса и людям удастся пройти через любые трудности. Также она советует не тратить зря энергию на ссоры с близкими и родными, вместо этого стоит сконцентрироваться на работе, здоровье и семье. «По раскладу от меня, идет благоприятный прогноз для Украины на 2022 год», - подчеркивает таролог.

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